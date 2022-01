Australië speelt het hard: Djokovic mag (nog) niet binnen vanwege fout visum

Novak Djokovic spuit al een hele tijd mist over zijn vaccinatiestatus en dus leek deelname aan de Australian Open, waarvoor dit een verplichting is, een struikelblok te worden. Maar dankzij een medische uitzonderingsmaatregel kon Djokovic gisteravond toch naar Melbourne vliegen.

Dat nieuws zorgde voor heel wat verontwaardiging down-under, waar de bevolking uit angst voor een corona-uitbraak al een aantal lockdowns en strenge maatregelen heeft moeten doorstaan.

Iets na 13 uur kwam Djokovic aan in Australië, maar daar stelden de autoriteiten vast dat zijn werkvisum zo'n medische uitzondering eigenlijk niet toelaat.

De Serviër staat nu voor een bureaucratische mallemolen, waarbij hij geen hulp hoeft te verwachten van het lokale bestuur: "De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen", zegt Jaala Pulford, de bevoegde minister van de staat Victoria.

"We zijn altijd helder geweest over 2 zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische uitzonderingen zijn een zaak van dokters."

Eén ding is zeker: mocht Djokovic toch nog door de douane op de luchthaven geraken, dan wacht hem allesbehalve een warm onthaal in Melbourne.