Australië ontzegt Djokovic definitief toegang: "Hij wordt terug naar huis gestuurd"

De soap is ten einde gekomen.



Dinsdag kreeg Novak Djokovic een medische uitzonderingsmaatregel om naar Melbourne te vliegen. Tot grote onvrede van het Australische volk, want Djokovic doet al een hele tijd mysterieus over zijn vaccinatiestatus.

Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken.



Toen de Serviër woensdagmorgen aankwam in Melbourne, werd hij vastgehouden op de luchthaven. De autoriteiten hadden problemen vastgesteld met zijn werkvisum.

Djokovic mist naar verluidt een officieel document waarin vermeld staat waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder coronavaccinaties Australië binnen te mogen.

De Australische autoriteiten hebben Djokovic woensdagavond definitief de toegang tot het land ontzegd. "Regels zijn regels, zeker als ze met onze grenzen te maken heeft", zegt de Australische premier Scott Morrison.

"Niemand staat boven de regels. Dankzij ons sterk grensbeleid heeft Australië een van de laagste sterftecijfers ter wereld door Covid. We blijven waakzaam."

Volgens de Australische media wordt Djokovic morgen op een vliegtuig naar huis gezet. Al vechten zijn advocaten het besluit van de Australische autoriteiten nog aan.