Amy Pieters ademt zelfstandig en wordt overgevlogen naar ziekenhuis in Nederland

Amy Pieters kwam 2 weken geleden ten val op stage met de Nederlandse baanploeg. Ze verloor daarbij het bewustzijn.





In het ziekenhuis van Alicante werd de 30-jarige rensters geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten. Sinsdien wordt Pieters in een kunstmatig coma gehouden.



Morgen wordt de onfortuinlijke renster overgevlogen naar Nederland. "Een specialistisch team van Eurocross vervoert Amy Pieters vanuit Spanje naar een ziekenhuis in Nederland, waar de medische behandeling wordt voortgezet", meldt de Nederlandse wielerbond. "Deze verplaatsing wordt per vliegtuig gemaakt."

Er was ook een update over de toestand van Pieters. "Inmiddels ademt Amy zelfstandig en is de sedatie afgebouwd. Verder is haar situatie stabiel maar ongewijzigd."

"Pas wanneer de renster ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk krijgen wat de gevolgen van de val zijn."