Vincent Mannaert duidt keuze voor Schreuder: "Hij weet hoe het is aan de top"

"Dat is het altijd", relativeert Mannaert. "Je kunt trainers met het grootste CV halen en het toch zien misgaan. Alles hangt af van wat je nodig hebt op een bepaald moment. Wij menen dat Schreuder met zijn specifieke ervaring de juiste man op het juiste moment is."

"Bovendien is Alfred het Nederlands machtig. Een voordeel om snel geïntegreerd te geraken, want dit is toch een andere situatie dan bij het begin van het seizoen."

"Er waren een aantal redenen", begint de algemeen manager. "Alfred was beschikbaar en is iemand met een schat aan ervaring als assistent en hoofdcoach. Hij weet wat het is om met verantwoordelijkheid om te gaan en kent de top."

Op het moment dat Alfred Schreuder in het zonnige Marbella zijn eerste training als coach van Club Bruggt leidt, doet Vincent Mannaert langs de rand van het veld uit de doeken waarom de keuze op de Nederlander is gevallen.

Mannaert hoopt dat er door de aanstelling van de Nederlander meer constante in de prestaties van blauw-zwart zal liggen. "Want tot dusver was het een seizoen met hoogtes en laagtes", beseft hij. "Er mag meer regelmaat zijn. Intensiteit ook. Het is de taak van de spelers om dat te brengen - je verwacht zoiets van iemand die bij Club speelt. We zijn ervan overtuigd dat de resultaten dan zullen volgen."

Ook de internationale ervaring van Schreuder was overigens een belangrijk argument bij zijn aanstelling. "Hij heeft gewerkt in drie voetbalculturen, stuk voor stuk interessante voetballanden. Alfred weet eveneens wat het is om aan de top te werken en om te gaan met verschillende profielen."

Tot slot: hoe gaat Mannaert om met het toch wat onverwachte vertrek van kampioenenmaker Philippe Clement? "In het leven gebeuren er vaak zaken die niet besteld waren. Of waarbij je een andere planning voor ogen had. Het is zaak om dat te aanvaarden. Philippe kreeg de kans om aan de top te werken en heeft die gegrepen."

"Het vertrek is in de allerbeste omstandigheden gebeurd. Philippe Clement maakte al deel uit van de geschiedenis van Club Brugge als speler en zal dat nu ook doen als trainer. Hij is altijd welkom op Jan Breydel."