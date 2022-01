Tweevoudig wereldkampioen Wright: "Mijn schatje is terug, ik ben speciaal"

"Ze is terug", lachte de Schot na de gewonnen finale. "Dit is mijn schatje en ik ben blij dat ze weer bij mij is", zei hij over zijn trofee.

"Ik was slecht. Acht sets op een rij speelde ik als een dweil. Ik was boos op mezelf en raakte gefrustreerd. Maar plots besefte ik dat ik daarmee moest stoppen en zo begon het weer te lopen."

"Ik wisselde ook een paar keer van pijltjes. Ik was echt aan het zoeken."

Nu heeft hij dus twee wereldtitels op zak. Daarmee komt hij in een elitegroepje met slechts een handvol spelers met meerdere titels: Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson, John Part en Adrian Lewis.

"Na mijn eerste finale in 2020 tegen Van Gerwen zeiden mensen dat ik geluk had gehad omdat hij toen niet in vorm was. Maar nu heb ik bewezen dat ik het ook al knokkend kan."

"Ik ben speciaal", besloot hij.