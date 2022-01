Servische miljardair moet Southampton kneden naar Manchester City-model

De Chinese meerderheidsaandeelhouder Gao Jisheng was al twee jaar op zoek naar een overnemer voor Southampton en heeft nu een overeenkomst gesloten met Sport Republic.

De investeringsmaatschappij heeft wel zijn hoofdzetel in Londen, maar het geld komt uit de portefeuille van de Servische miljardair Dragan Solak. En de mediatycoon, die zijn fortuin vergaarde in de telecomsector, heeft grootse plannen.

Southampton is nog maar de eerste in een reeks van overnames van buitenlandse clubs. Het doel is om, net als Manchester City, een netwerk uit te bouwen om spelers te stallen en talenten te laten rijpen.

Henrik Kraft, de CEO van Sport Republic, belooft alvast dat er geen "revolutie" zal plaatsvinden. "We willen de strategie van Southampton voortzetten", klinkt het.

"Southampton is nog maar de eerste aanwerving van Sport Republic en we verwachten nog meer investeringen de komende jaren. We willen een portfolio van aandelen in clubs over de hele wereld uitbouwen."

Southampton, de ex-club van Rode Duivel Toby Alderweireld, is de derde club op rij in de Premier League die in buitenlandse handen komt. Newcastle United bezweek voor het grote geld uit Saudi-Arabië, West Ham kwam in handen van een Tsjechische investeringsgroep.