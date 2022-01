PSV'er Davy Pröpper (30) stopt per direct: "Plezier in voetbal verloren"

Pröpper had nog een contract voor 1,5 jaar, maar liet dat ontbinden. Hij speelde bij Vitesse en voor en na PSV ook bij Brighton & Hove. Afgelopen zomer keerde hij terug in Eindhoven.



Pröpper kwam in de eerste seizoenshelft 9 keer in actie in de Eredivisie en maakte 1 doelpunt voor de koploper uit Eindhoven. Maar niet zijn weinige speeltijd speelde hem parten, wel iets anders: "In de periode dat ik in het buitenland zat, merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor."



"Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema."



"De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden hebben mij toen ook geen goed gedaan."