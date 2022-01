Onderzoek naar mogelijke terreurdaad na ontploffing in Dakar-rally

Nog voor het startschot in de Dakar-rally ontplofte donderdag een hulpwagen van Team Sodicars op weg naar de startplaats in Jeddah. De 61-jarige corijder Philippe Boutron raakte daarbij zwaargewond aan zijn been en werd met spoed geopereerd.

De politie in Saudi-Arabië sloot na een onderzoek een opzettelijke daad niet uit, maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om "een ongeluk". Toch werd de veiligheid rond de Dakar-rally aangescherpt.

Dat de vijf inzittenden van de auto de Franse nationaliteit hadden, deed bij het Franse antiterreurparket de wenkbrauwen fronsen. Ze openden een onderzoek naar moord met een terroristisch motief.