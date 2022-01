Michel Wuyts: "Vergeet het crossen, Mathieu, en bouw langzaam op naar klassiekers"

"Als ik voortga op mijn aanvoelen, dan denk ik dat dit een chronisch letsel is dat al maanden in zijn lichaam zit. Vooral bij belastende bewegingen trekt dat letsel weer een register hoger open."

"Ik denk dat Mathieu maanden niet zal koersen", het was een verontrustende update die Adrie van der Poel gisteren in Gullegem gaf over de wereldkampioen veldrijden.

"Het management geeft wel maar schoorvoetend info vrij. De eerstgenomen beslissing is nu dat Van der Poel niet start in Herentals vandaag."



"Ik heb nog niets gelezen of gehoord over deelname aan het Nederlands kampioenschap (9 januari), de Wereldbeker in Flamanville (16 januari) of de crossen in Hamme (22 januari) en Hoogerheide (23 januari)."

"Dat vind ik een beetje bevreemdend. Moeten we daaruit concluderen dat vader Van der Poel realistisch is? Of koestert het management en Mathieu van der Poel zelf hoop om die ene wereldtitel binnen te halen?"

"Mijn vermoeden is dat het cross-seizoen van Van der Poel erop zit."