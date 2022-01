Lukaku excuseert zich bij fans Chelsea: "Ik zal vertrouwen herstellen"

"De supporters mogen niet twijfelen aan mij. Ik ben teruggekomen met een missie, ik wil hier slagen. Daarom heb ik ook voor vijf jaar getekend. Chelsea is een club die gelijkstaat met succes. Alle spelers willen hier winnen. Het is nu aan mij om mijn toewijding te tonen."

"Ik begrijp volledig waarom de supporters boos zijn", zegt hij. "Ik had duidelijker moeten zijn met mijn boodschap. Het interview was bedoeld als afscheid voor de fans van Inter, niet om onrespectvol te zijn tegenover de fans, manager en ploegmaats van Chelsea."

Lukaku: "Ik zal het vertrouwen herstellen"

Lukaku richtte zich ook rechtstreeks tot de supporters. "Het spijt me voor de ophef die ik heb veroorzaakt", zegt hij. "Jullie kennen mijn band met deze club. Ik begrijp dat jullie ontgoocheld zijn, maar ik zal het vertrouwen herstellen en mijn toewijding tonen op training."

"Ook aan de manager, het bestuur en mijn ploegmaats wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik wil het nu achter mij laten en opnieuw wedstrijden winnen."

"We kunnen samen veel bereiken. In de volgende wedstrijd tegen Tottenham willen we de toon zetten. We hebben tegen Liverpool al getoond dat we competitief zijn, dat momentum willen we vasthouden."