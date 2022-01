Kim Meylemans test dan toch positief op corona: "Wereldbekerseizoen is voorbij"

Het begon allemaal op Nieuwjaarsdag. Meylemans was daags voordien nog naar de 4e plaats gesneld in de Wereldbeker in Sigulda (Letland), maar op 1 januari moest ze herhaaldelijk overgeven en voelde ze zich ook duizelig.



Onze landgenote stelde haar fans gisteren nog gerust: "Het heeft niets te maken met Covid."

Maar vandaag laat Meylemans weten dat ze toch besmet is met het coronavirus. "Na 3 negatieve tests gisteren, heb ik vandaag positief getest op Covid-19."

"Zo is er ook een abrupt einde gekomen aan mijn Wereldbekerseizoen. Ik stel het goed en prijs mezelf gelukkig dat ik milde symptomen heb."

"Ik heb nog genoeg tijd om te herstellen en fit te raken voor de Winterspelen (die over exact een maand van start gaan)."

Meylemans stond 5e in de Wereldbeker, waarvan er nog 2 manches moeten worden afgewerkt.