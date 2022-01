Genk start eind 2022 met bouw nieuw trainingscomplex: "Een KRC Genk-dorp"

Sportief loopt het dit seizoen niet van een leien dakje bij Genk, maar de club zit niet stil. Eind dit jaar gaat de eerste spade in de grond en begint de club met de bouw van een nieuw trainingscomplex.

Het komt op de site in Genk waar ook het stadion staat. "Zo wordt dit een groot KRC Genk-dorp. De werking van de A-kern en de jeugdwerking wordt zo nog meer verweven door ze ook infrastructureel samen te voegen."

Het zal een modern centrum zijn. "Het zal voldoen aan alle vereisten", vertelt algemeen directeur Erik Gerits. Er worden twee oefenvelden aangelegd, waarvan een met een hybride grasmat, plus een derde iets kleiner terrein, voor de doelmannen.

In april hoopt Genk de omgevingsvergunning op zak te hebben. De stad steunt alleszins de plannen van de club. "Een aantal jaar geleden is er even nagedacht over een stadion buiten de stad. We zijn blij dat de club er nu voor kiest om in Genk te blijven", vertelt burgemeester Wim Dries.

Als het van Genk afhangt, zal het niet bij een trainingscomplex blijven. "Dit is stap 1. Hierna willen we een nieuw stadion bouwen op de academie voor onze beloften en voor de Genk Ladies. Daarna willen we dan het eigen stadion nog vernieuwen."