Emotionele Simons zet record neer dag na overlijden grootvader: "Dit is dankzij hem"

Het zijn dagen van uitersten voor Anfernee Simons. De 22-jarige speler van de Portland Trail Blazers beleefde een hoogtepunt in zijn carrière door uit te pakken met een recordaantal van 43 punten en 7 assists in de zege tegen de Atlanta Hawks. Hij werd zo de jongste speler met minimaal 40 punten in de clubgeschiedenis.

Nochtans beleefde Simons in de aanloop naar zijn recordpartij moeilijke uren. "Jammer genoeg is mijn grootvader gisteren overleden aan kanker", vertelde hij verrassend in het interview achteraf. "Dit is allemaal dankzij hem. Ik draag de volledige wedstrijd aan mijn grootvader op. Ik heb de hele tijd aan hem gedacht. Het is een trieste dag, maar hij zou gewild hebben dat ik speelde."