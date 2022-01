Een WK darts met grote gevolgen? Ranking en onenigheid doen Belgen bibberen

Allesbepalend in het darts is de PDC Order of Merit, het wereldwijde rangordesysteem. Een klassement dat bepaald wordt door het prijzengeld gewonnen over de afgelopen twee seizoenen.

Door de vetpotten die er op het WK te verdienen vielen, heeft het verloop uiteraard een grote impact op die ranking. Helemaal bovenin nadert wereldkampioen Peter Wright op het nummer één Gerwyn Price.

Maar wij kijken uiteraard vooral naar de Belgen. De verrassende uitschakeling van Dimitri Van den Bergh in de tweede ronde bleef niet zonder gevolgen. Onze landgenoot zakte van plaats 5 naar 9. De gevolgen van die kleine daling kunnen mogelijk groot zijn.

Wat zeker is: "Dancing Dimi" zal nu sneller wereldtoppers treffen in andere toernooien. Daarnaast komt er plots een (klein) vraagteken achter een deelname aan de Premier League, na het WK het belangrijkste toernooi van het jaar. Dit jaar debuteerde onze Belg op dat event met een knappe vijfde plaats, maar alleen de top 4 van de wereld plaatst zich automatisch.