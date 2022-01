Een blik in de glazen bol: de 22 figuren die het sportnieuws in 2022 zullen domineren

Waarschuwing: onderstaand lijstje is voer voor discussie. Niemand die precies weet wat het sportjaar 2022 zal brengen, maar veel figuren zullen ongetwijfeld de aandacht trekken. Wij gingen in onze glazen bol op zoek naar een mix van Belgen en internationale sterren, maar ook bestuurders en atleten die voorpagina's moeten vullen.

1. Bashir Abdi (atletiek)

In 2022 wil hij nóg sneller gaan. Bashir Abdi hoopt zijn straffe prestatie op de olympische marathon komend seizoen te bevestigen. Het Europese halvemarathonrecord staat op de bucket list net als een WK-medaille in Eugene. De ambitieuze Abdi droomt zelfs luidop van het wereldrecord.

2. Simone Biles (turnen)

Het was lang twijfelen tussen onze eigen Nina Derwael en wereldster Simone Biles. Dan toch maar die laatste, omdat haar moedige getuigenissen op de Spelen in Tokio een enorme impact hadden op de hele sportsector. Het is afwachten of ze op het WK turnen in Liverpool haar allerhoogste niveau opnieuw haalt.

3. Charles De Ketelaere (voetbal)

Het goudhaantje van Club Brugge. Breekt komende zomer wellicht het uitgaande transferrecord in de Belgische competitie (32 miljoen euro). Maar wat wordt zijn volgende bestemming? Kan op het WK in Qatar de joker van de Rode Duivels zijn.

4. Novak Djokovic (tennis)

Nu al één van de meest veelbesproken figuren dit jaar. Australië weigert de nummer 1 van de wereld toe te laten omdat hij niet gevaccineerd is. Op welke andere Grand Slams krijgt Djokovic wel de kans om een historische 21e titel te pakken?

5. Remco Evenepoel (wielrennen)

Begint in tegenstelling tot vorig jaar zonder blessureleed aan het seizoen. Klaar om enkele keren ouderwets uit te pakken? Het wordt vooral uitkijken naar zijn eerste grote ronde waarbij hij in topconditie aan de start staat - wellicht de Vuelta. En ook het geplande verzoeningsgesprek met Van Aert zal een thema zijn.

6. Roger Federer (tennis)

In augustus wordt hij 41 - een leeftijd waarop het lijf, bij Federer vooral de knieën - begint te kraken. Maar kunnen we in 2022 nog één keertje genieten van het genie Roger Federer? Of wordt het een pensioen in mineur?

7. Lewis Hamilton (F1)

Liet nog steeds niet van zich horen in 2022. De verwachting is dat de Brit op jacht gaat naar een 8e wereldtitel, een andere beslissing zou aankomen als een bom. F1-fans hopen alvast van wel: volgt er dan een nieuw duel op het scherp van de snee met rivaal Max Verstappen?

8. Eden Hazard (voetbal)

Hoe vaak slingert de jojo dit jaar heen en weer? De grillige belevenissen van Eden Hazard in Madrid zullen weer de gemoederen bedaren. En misschien wel de belangrijkste vraag: trekt de dribbelaar komende zomer naar een club waar hij titularis zal zijn? Voor de ambities van de Rode Duivels in Qatar wordt dat een sleuteldossier.

9. Loena Hendrickx (kunstschaatsen)

Bart Swings is onze voornaamste medaillekandidaat op de Olympische Winterspelen in Beijing. Maar wordt Loena Hendrickx de grootste Belgische verrassing? De 22-jarige kunstschaatsster zit in de vorm van haar leven en kan straks de harten van het hele land veroveren.

10. Gianni Infantino (voetbal)

Zet je schrap, meneer Infantino. De voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA staat zonder twijfel voor een woelig jaar. In november start in Qatar het meest omstreden en atypische WK voetbal ooit. De Italiaanse Zwitser zal een waslijst kritische vragen moeten beantwoorden. Daarnaast is er het oorlogje met de UEFA over de voetbalkalender, die de toekomst van het voetbal zal bepalen. Krijgt Infantino zijn zin met een WK om de twee jaar?



11. Roberto Martinez (voetbal)

De hoop van een natie rust voor een groot deel op zijn schouders. Op het WK krijgt de Gouden Generatie Rode Duivels mogelijk een allerlaatste kans om “all the way” te gaan. Elke beslissing van de bondscoach zal onder een vergrootglas liggen. Van de selectie voor Qatar tot iedere opstelling. Zwaait de Spanjaard vervolgens na zes jaar af?

12. Kylian Mbappé (voetbal)

De meest begeerde vrijgezel op de transfermarkt. Sinds 1 januari kan het Franse fenomeen, wiens contract bij PSG afloopt, onderhandelen met andere clubs. Alle sterren wijzen richting Real Madrid. Zwaait hij eerst Parijs uit met een triomf in de Champions League? Of schiet hij Frankrijk naar een tweede opeenvolgende wereldtitel?

13. Emma Meesseman (basketbal)

Er is veel veranderd bij de Belgian Cats, maar Emma Meesseman is gelukkig gebleven. Neemt de center revanche voor Tokio door onze nationale basketvrouwen naar het WK in Australië te loodsen? Zal voorts bij Ekaterinburg en de Washington Mystics haar stempel nog wat meer willen drukken op het internationale basketbal.

14. Lionel Messi (voetbal)

Alles in het teken van Qatar. Hoopt ongetwijfeld wat meer zijn stempel te drukken bij PSG en de Parijzenaars eindelijk een Champions League-trofee te bezorgen, maar het WK met Argentinië is zijn hoofddoel. Normaal zijn laatste grote kans op de ultieme voetbalprijs die eigenlijk op zijn palmares thuishoort.

15. Tadej Pogacar (wielrennen)

Nog altijd maar 23 en vastbesloten om zijn indrukwekkende erelijst dit jaar nog wat uit te breiden. Rijdt komend seizoen bijna alle monumenten: Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en voor het eerst ook de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard wordt een derde opeenvolgende Tourzege zijn hoofddoel.

16. Emma Raducanu (tennis)

Kwam, zag en overwon. Emma Raducanu was dé revelatie van het vorige tennisjaar door haar sprookje op de US Open. Kan ze straks bevestigen? Heeft door haar totaalpakket alvast het potentieel om een wereldwijde superster te worden. Een zakenmagazine tipt dat de Britse de eerste vrouwelijke sportmiljardair in de geschiedenis wordt.

17. Peng Shuai (tennis)

Veel vragen zijn nog altijd beantwoord. Pogingen van China om de affaire rond de tennisster in de doofpot te steken, maakten het mysterie alleen maar groter. Wordt de hashtag #WhereIsPengShuai straks weer trending? En zien we Peng opduiken buiten de grenzen van de Volksrepubliek?

18. Nafi Thiam (atletiek)

2021 was succesvol, maar eiste ook een zware mentale tol. Toch zal Thiam zich ongetwijfeld opladen voor het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. In de heimat van haar sponsor Nike wil de zevenkampster opnieuw op de top van haar kunnen zijn. Misschien sluipt ze weer wat dichter bij het wereldrecord?

19. Wout van Aert (wielrennen)

Kan het nog straffer dan vorig seizoen? De sterren staan gunstig. Van Aert laat zelfs het WK veldrijden schieten om in topvorm aan de voorjaarsklassiekers te staan. Sterker omringd dan ooit en wellicht met een vertwijfelde Van der Poel. Gaat daarnaast in de Tour vol voor groen en mag met ambitie naar het WK in Wollongong.

20. Paul Van den Bulck (voetbal)

Mogelijk de eerste zwarte bondsvoorzitter in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Een advocaat zonder verleden in het wereldje, die voor heel wat uitdagingen staat gezien de toestand van ons nationale voetbal. Denk maar aan de vele misdragingen van fans in de stadions.

21. Annemiek van Vleuten (wielrennen)

Historische gebeurtenis op de agenda: de wielervrouwen krijgen voor het eerst hun eigen Tour de France. Een zevendaagse die ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Topfavoriete wordt wellicht Annemiek van Vleuten. Zet de Nederlandse op 39-jarige leeftijd nog een absolute uitschieter op haar palmares? Ook de Giro Donne prijkt nog op de agenda van Van Vleuten.

22. Tessa Wullaert (voetbal)