Djokovic krijgt "medische uitzondering" en zal spelen op Australian Open

Er staat voor titelverdediger Djokovic veel op het spel in Australië. Hij kan er zijn 21e grandslamtitel winnen en zijn 10e titel op de Australian Open. Daarmee zou hij twee keer in de geschiedenisboeken van het tennis komen.

Maar lange tijd was er onduidelijkheid over de deelname van de Serviër. De organisatie van de Australian Open en de Australische staat Victoria (waar Melbourne ligt) eisen dat spelers gevaccineerd zijn. De nummer 1 van de wereld heeft nooit willen bevestigen of hij al dan niet dubbel gevaccineerd is.

Het lijkt er alleszins op dat dat niet het geval is want nu reist hij af naar Australië met een "medische vrijstelling", zo omschrijft hij het zelf op Instagram. Hij zou zich dus niet moeten laten vaccineren en mag zo deelnemen aan het toernooi.

Zogenoemde vrijstellingsvergunningen worden in Australië inderdaad soms toegekend, maar dan moet daar wel een gegronde reden voor zijn, zoals bijvoorbeeld een acute hartaandoening, een andere ernstige ziekte, een recente coronabesmetting of in sommige gevallen ook een slechte reactie op een vorig vaccin.

In het geval van Djokovic is het niet meteen duidelijk op basis waarvan hij de uitzondering gekregen heeft.