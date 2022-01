David van der Poel: "Mathieu beseft dat zijn niveau halen dit seizoen moeilijk wordt"

De rug is een familiekwaaltje bij de Van der Poels. "Mijn vader heeft er altijd mee gesukkeld en nu zijn twee zonen ook", vertelt David van der Poel voor de cross in Gullegem. "Dat is vervelend."

David van der Poel finishte gisteren niet in Hulst door onder meer problemen aan zijn rug. "Ik heb er zo goed als elke dag last van. Ik kan in wedstrijden ook niet voluit gaan. Dit seizoen lukte dat nog maar een keer of twee. Maar ik blijf bezig."

Weet David hoe het met de rug van broer Mathieu is? "Ik heb geen nieuws, denk ik. Het gaat niet zo goed, natuurlijk. Hij heeft een beetje hetzelfde probleem als ik. Bij inspanningen krijgt hij achteraf en ook al tijdens de wedstrijd last."

"Hij moet even de tijd nemen om het volledig te laten herstellen. Ik denk dat het geen zin heeft om het elke keer snel op te lossen voor een cross en daarna weer een terugval te krijgen."

Maakt hij zich zorgen? "Dat denk ik niet. Ik denk dat hij er mentaal wel goed instaat. En dat hij beseft dat het dit seizoen moeilijk zal worden om nog zijn niveau te halen. Ik denk dat hij nuchter genoeg is en dat hij weet dat het tijd nodig heeft."