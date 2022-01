Dancing Dimi: "De ervaren Wright profiteerde van zenuwen bij Smith"

Het WK van onze landgenoot zat er al in de tweede ronde op, maar Dimitri Van den Bergh bleef het toernooi wel volgen.

"In deze finale dacht ik een paar keer: nu zal Wright winnen, of nu zal Smith winnen. Ze hadden wel last van zenuwen, zo misten ze in die tweede leg enorm veel dubbels. Ik dacht dat Wright het met zijn ervaring makkelijk zou halen, maar Smith maakte een mooie comeback. Zo werd het een pittig duel."

"Ik vond het fantastisch om te zien hoe zij die finale speelden terwijl die trofee naast hen binnen handbereik stond. Dat is mentaal toch straf."

Had Smith niet het meeste last van de zenuwen? "Ik zag een andere mentaliteit van Smith in de finale. Hij was heel het toernooi erg gefocust en had veel geloof in zichzelf. Hij liet zich niet opjutten door zijn tegenstanders, nu had hij wel zenuwen."

"Hij miste dubbels en maakte zijn kansen niet af. Zo liet hij Wright weer in de wedstrijd komen. Die rook zijn kans en nu hebben we een tweevoudige wereldkampioen."