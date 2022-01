Anderlecht krijgt boete voor verdoken commissie bij transactie minderjarige speler

Anderlecht betaalde in 2020 zo'n 37.500 euro aan een tussenpersoon, naar eigen zeggen in het kader van een overeenkomst uit 2019 om jonge voetbaltalenten in Afrika op te volgen.





Maar de betaling hield volgens de Disciplinaire Raad een verdoken commissie in voor bemiddeling tussen de club en de toen nog minderjarige speler Mohamed Guindo.

Clubs mogen volgens de FIFA-reglementen geen vergoedingen betalen aan tussenpersonen die werken voor minderjarige spelers. Betalingen moeten sowieso eerst voorgelegd worden aan het Clearing Departement van de bond. De nieuwe regels gelden sinds juli 2020 in België.

Hoe ontdekte de Disciplinaire Raad de verdoken commissie? Bij een betaling op 1 oktober 2020 was er de vermelding van "fee Guindo" (vergoeding Guindo). Daarnaast dateren de ondertekening van het eerste profcontract van de toen 16-jarige speler en de "scoutingsovereenkomst" allebei van oktober 2019. Ook kon Anderlecht maar heel beperkte scoutingsverslagen voorleggen.

Bovendien was de speler al twee jaar aangesloten bij Anderlecht en moest hij dus niet meer gescout worden. Guindo speelde al sinds 2015 in België en kon dus niet onder de scoutingsovereenkomst vallen.

In de beslissing van de Disciplinaire Raad valt te lezen dat Anderlecht naar eigen zeggen wel de bedoeling had om scoutingsdiensten te laten verrichten door de tussenpersoon, maar dat die nadien in gebreke is gebleven. De club zegt dan ook misleid geweest te zijn.

Opvallend: het bestuur van Anderlecht vroeg om de uitspraak en inhoud van het dossier geheim te houden "gelet op de gevoeligheid", maar daar is de Raad dus niet op ingegaan.