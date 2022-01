Al 3 weken oorverdovende radiostilte: waar is Lewis Hamilton?

Sinds de onwaarschijnlijke ontknoping van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi hult de Brit zich al opvallend lang in stilzwijgen. Enkele verplichte (en nietszeggende) woorden na het beklijvende. Meer niet.

No-show op prijzengala in Parijs

Eén keer kon hij zich toch nog opladen om in het openbaar zijn opwachting te maken. Drie dagen na de veelbesproken feiten verscheen hij piekfijn uitgedost op Windsor Castle. Daar sloeg Prins Charles hem tot ridder in de Orde van het Britse Rijk. Een trotse moeder Carmen week geen seconde van zijn zijde.

De arme Sulayem - alweer genegeerd door Hamilton - schermde met een bestraffing: "Hamilton is als coureur natuurlijk van een andere orde, maar er zijn ook regels en die moeten we respecteren."

Daar bleef het bij. Hamilton stuurde onder meer zijn kat naar het jaarlijkse prijzengala van de FIA in Parijs, waar de Mercedes-rijder een trofee voor zijn tweede plek in het klassement in ontvangst moest nemen. Een verplichting die Hamilton aan zich voorbij liet gaan.

Toch zal Sulayem ongetwijfeld de vedette van de F1 niet te hard tegen de schenen willen stampen. Door zijn radiostilte leeft de vraag of Hamilton volgend seizoen wel nog zal racen in de koningsklasse.



Een verklaring van Mercedes-teambaas Toto Wolff had het vuur aan de lont gestoken: "Ik weet niet of Hamilton nog wil racen na de pijn van de slotrace", vertelde de Oostenrijker midden december. "Als rijder zal hij wel willen terugkeren, want hij staat nog altijd aan de top, maar Lewis is ook een mens van vlees en bloed met bepaalde waarden."