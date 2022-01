Adrie van der Poel: "Ik denk dat Mathieu maanden niet zal koersen"

Wie Mathieu van der Poel nog eens in competitie wil bewonderen, zal geduld moeten hebben. Adrie van der Poel vreest dat zijn zoon maanden langs de zijkant zal staan.





"Mathieu doet zijn oefeningen voor zijn rug en neemt voldoende rust. Er is geen sprake van dat hij morgen start in de veldrit in Herentals."

Is Van der Poel voor een langere termijn out? "Ik denk het wel", zegt vader Van der Poel. "Het is heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn."

Spreken we dan over maanden? "Ik denk het wel", antwoordt Adrie van der Poel opnieuw. "Tot april is het nog een maand of drie. Dus de voorjaarskoersen komen niet in gevaar."

"De eerstkomende weken zit trainen er volgens mij nog niet in. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Uiteindelijk zal de ploeg daar zoals in het verleden verstandig mee omgaan. We wachten rustig af."