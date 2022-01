Youri Mulder over zijn ex-baas Alfred Schreuder: "Speelt zelfde voetbal als Clement"

Als assistent was Schreuder doorgaans verantwoordelijk voor de veldtrainingen. Niemand minder dan Messi zou in de wolken geweest zijn met de oefeningen die hij kreeg. "Schreuder is tactisch heel onderlegd en hij slaagt erin om zijn speelwijze op een gedisciplineerde maar toch ook speelse manier erin te slijpen. De spelers kwamen altijd met plezier naar de training."

"Mijn mening is misschien een beetje gekleurd, maar ik heb niets dan lof voor hem", zegt Mulder aan Sporza. "Hij is een echte voetbalman, die de taal van de spelers spreekt."

Op passages bij Twente en Hoffenheim na werkte Alfred Schreuder de voorbije jaren steeds als rechterhand van een hoofdcoach, onder meer bij Barcelona en Ajax. Youri Mulder werkt nauw met Schreuder samen toen die in Enschede wel eens de touwtjes in handen kreeg.

"Toch ook een beetje een spannende keuze"

Youri Mulder denkt dat Club Brugge en Schreuder elkaar snel zullen vinden. "Club Brugge is geen makkelijke club, want de verwachtingen zijn er hoog. Dat is ook een van de enige valkuilen die ik zie, dat Schreuder weinig ervaring heeft als hoofdcoach. Het is dus toch ook een beetje een spannende keuze voor Club."

"Maar Clement heeft daar wel iets achtergelaten. Schreuder hoeft eigenlijk niet superveel te veranderen. Club Brugge voetbalt nu al op een Nederlandse manier, met de nadruk op aanvallend en verzorgd voetbal. Dat is ook hoe Schreuder wil voetballen. Hij kan daar op voortborduren."

"Toen Schreuder hoofdcoach was bij Twente hebben Clement en Vermant nog stage gelopen bij ons. Toen al was duidelijk dat ze qua voetbal in elkaars vaarwater zaten. Het lijkt dus een weloverwogen keuze van Club om voor Schreuder te gaan."