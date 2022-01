Walter Damen kijkt niet naar WK in Qatar: "Ik zie 6.500 grafzerken op het veld"

De WK-toekenning bracht een enorme bouwwoede met zich mee: 7 nieuwe stadions, maar ook een luchthaven, wegen, hotels en een heuse stad. Bij al die infrastructuurwerken zijn al meer dan 6.000 mensen overleden volgens een onderzoek van The Guardian. "Dat is gruwelijk. Maar er is ook nog het zogenoemde "Kafala-systeem". De sponsor van de arbeidsmigrant, de kafeel, heeft alle rechten over die persoon. Zo zijn er mensen die nooit betaald worden en die daar in heel barre omstandigheden moeten leven."

"En ik heb misschien nog een groter probleem met de FIFA. Ze zijn zo streng voor elke club en net nu in Qatar laat men dit toe. Een organisatie die de mond - terecht - vol heeft over racisme en homofobie en dan dit toelaat, dat is een organisatie met twee gezichten. Van een dubbele moraal gesproken."

"Een WK voetbal is normaal gesproken een feest dat de hele wereld boeit en dat voor veel sfeer zorgt. Maar dit keer heb ik echt een probleem met hoe men in Qatar omspringt met de mensenrechten en met de arbeidsmigranten."

Strafpleiter Walter Damen is een voetbalfan. Hij is ondervoorzitter van Beerschot en zit in de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar het WK voetbal zal hij dit jaar niet bekijken.

"Knielen op een veld waar duizenden doden zijn gevallen, dat is heel raar"

Al sinds de eerste berichten over de wantoestanden in Qatar wordt er gesproken over een boycot, maar Damen denkt niet dat die er ooit zal komen.

"Er zijn gewoon enorm veel economische belangen mee gemoeid. Eigenlijk is het plat opportunisme. Dat is ook de dubbele moraal in het voetbal. Men doet allerlei symbolische acties, maar niet opdagen of boycotten dat gaat een stap te ver."

"Als men knielt op het veld met de rechtervuist omhoog, dan is dat je volste recht en dan is dat ook heel belangrijk Maar als je knielt op een veld in een stadion waar duizenden doden zijn gevallen, dan is dat heel raar."

De CEO van de Belgische voetbalbond zei dat dit WK een hefboom kan zijn voor duurzame verbeteringen in Qatar. "Heel concreet: dat is flauwekul", is Damen streng. "Dit is geen hefboom. We kijken toe en hopen dat het een beetje beter wordt en daarna zijn we weg en is het onze zorg niet meer."

"Die flauwe marketingpraat, daar kan ik niet tegen. Zeg dan dat je weet dat er van alles misloopt, maar dat je het feest niet wil verstoren."