Vrancken: "Ik zit goed bij KVM, maar wil ooit uit comfortzone stappen"

"We gaan dus op zoek naar goals en nemen daarvoor risico's. Voor de neutrale toeschouwer is dat ook leuker om naar te kijken. Zo hebben we de voorbije 3 jaar resultaten behaald, dus ik zou niet weten waarom we dat moeten veranderen."

Een probleem om die ambities te bereiken zou wel eens het vele aantal tegendoelpunten (37) kunnen zijn dat KV Mechelen slikte. Vrancken ziet dat anders. "We willen niet alles dicht timmeren, maar willen absoluut scoren. Dat is onze speelstijl."

KV Mechelen sloot 2021 af op de 6e plaats en ligt dus op koers om net als vorig jaar de play-offs (toen de Europe Play-offs) te bereiken. "2021 was een heel goed jaar voor ons", zegt Wouter Vrancken, om er nadien in typische stijl aan toe te voegen: "Maar we zullen meer moeten opbrengen om hetzelfde te kunnen brengen."

Kan KV Mechelen sterkhouders bijhouden deze winter? "Bij goed bod is altijd iets mogelijk"

Het succes van KV Mechelen in het tweede deel van het seizoen zal ook voor een deel afhangen van de uitkomst van de transferperiode. Sheldon Bateau ging alvast niet mee op stage, hij is op weg naar de Turkse tweedeklasser Samsunspor.

"Het is jammer dat hij vertrekt, maar ik heb altijd veel respect voor hem gehad en dus gun ik het hem als hij zich kan verbeteren", zegt Vrancken.

"Het lijkt me niet dat we een vervanger zullen zoeken. Van Hoorenbeeck kan opschuiven in de pikorde en we recupereren ook Vanlerberghe."

Een vertrek van sterkhouders als Schoofs, Storm of Cuypers zou een grotere aderlating zijn. "Uiteraard hou ik iedereen liever aan boord, maar er spelen ook andere belangen. Die jongens liggen nog voor lange tijd onder contract, dus het wordt niet simpel om ze weg te halen. Maar bij KV Mechelen is bij een goed bod altijd iets mogelijk."

En een vertrek van de trainer, is dat aan de orde? In de zomer wimpelde Vrancken Barnsley nog af. "Ik ben gefocust op KV Mechelen en zie wel wat op mijn pad komt. Als er iets passeert, moet je afwegen of dat op dat moment interessant is."

"Je weet dat je als trainer een passant bent. Maar mijn relatie bij Mechelen met de club, de spelers en de fans zit goed. Al heb ik natuurlijk de ambitie om ooit uit mijn comfortzone te stappen."