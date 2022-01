Tom Colsoul zit in quarantaine in Dakar: "Een nachtmerrie"

Colsoul maakte al 16 Dakars mee. In 2012 won hij met de Nederlander Gerard de Rooy het klassement bij de vrachtwagens. In 2019 eindigde hij als corijder van de Pool Przygonski als vierde, zijn beste resultaat bij de wagens.



Dit jaar zou hij zijn ervaring ten dienste stellen van debutant Guillaume de Mévius in een SSV. Maar dat viel plotsklaps in het water. De Amerikaan Kellon Walch zit nu aan de zijde van De Mévius, Colsoul hoopt over enkele dagen terug te keren naar België.



Hij verblijft na zijn positieve test nog altijd in Jeddah. De ontgoocheling bij Colsoul is nog niet verdwenen. "Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij een ware nachtmerrie is."



"Sinds april ben ik met dit project bezig. Andere aanbiedingen heb ik afgeslagen. Ik wou absoluut naast Guillaume zitten, wanneer hij zijn eerste Dakar zou rijden."



"Voor mij was dit een enorme uitdaging om dit alles tot een goed einde te brengen. Je steekt al je energie in een mooi project. Een test van 3 seconden haalt vervolgens alles onderuit. Dat is heel pijnlijk en dringt nu ook pas goed door. De teleurstelling is enorm."