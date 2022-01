Peter Vandenbempt: "Zowel Clement als Club had nood aan nieuw verhaal"

Bij Club Brugge heeft zich in de winterstop een snelle position switch voltrokken: Philippe Clement trekt naar Monaco, Alfred Schreuder is zijn vervanger. Hoe kijkt voetbalverslaggever Peter Vandenbempt naar wat er de voorbije dagen is gebeurd op Jan Breydel?

Het was na de voorbije dagen geen verrassing meer, maar ik kan niet zeggen dat ik vorige week op vakantie ben vertrokken in de veronderstelling dat Philippe Clement na de winterstop geen trainer meer zou zijn van Club Brugge. Plots is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Afgelopen zomer wilden beide partijen graag met elkaar voort, maar ook niet noodzakelijk. Bij Club wilden ze met Clement doorgaan omdat hij 2 keer op een rij met hen kampioen was geworden, maar om nu te zeggen dat ze in diepe rouw waren gedompeld als hij was vertrokken: dat ook niet. Clement bleef dan weer, omdat de alternatieven in het buitenland niet waren wat hij voor ogen had. Als Monaco toen op de stoep had gestaan, was hij toen al vertrokken. Maar met een halfjaar vertraging is het scenario dat ze allebei in de zomer hadden gewild er toch gekomen.

Je voelde de wrijvingen en twijfels de voorbije weken toenemen. Peter Vandenbempt

Het is een beetje jammer hoe het de voorbije weken en maanden is gelopen. Je voelde de wrijvingen en twijfels toenemen. Misschien kreeg Clement zijn verhaal nog moeilijk verkocht in een kleedkamer die teleurgesteld was, maar ook teleurgesteld had. Dan denk ik vooral aan de 0-5 tegen Leipzig, toen Club de Europese overwintering kon veiligstellen. Dat heeft erin gehakt en heeft de rest wat ondergesneeuwd.

Want in september werd Clement na de heenmatchen tegen PSG en Leipzig nog neergezet als een absolute toptrainer, wat hij voor mij nog altijd is. Alleen is het daarna foutgelopen. Het was al op het randje ten tijde van de dubbele confrontatie met Genk (in beker en competitie). Als Club daar 2 keer had verloren - wat op basis van de matchen die Club toen gespeeld heeft zeker mogelijk was - dan hadden ze misschien op een onprettige manier afscheid moeten nemen van Clement. Nu is dat helemaal anders. Clement vertrekt door de grote poort en het komt op het goeie moment, omdat Club zelf nu ook aan een nieuw verhaal kan beginnen.

Monaco: veel uitdagingen, weinig supporters

Bij Monaco komt Clement terecht in een mooie club, waar wel niemand naar komt kijken. Dat wordt even wennen voor iemand die de geweldige sfeer op Jan Breydel gewoon is. Wie wel komt kijken, is dan ook nog niet al te passioneel, dat hoort bij de setting daar. Maar Monaco is natuurlijk wel een topclub in Frankrijk en de Ligue 1 behoort toch tot de top 5 in Europa. Het is een club met heel veel mogelijkheden. Ik heb hun match in de CL-voorronde gezien tegen Sjachtar en zag een heel mooi voetballende ploeg onder Kovac. Alleen heeft die ongelukkige uitschakeling Kovac tot nu toe achtervolgd. Toch zijn er nog veel uitdagingen in Monaco, want anders dan Club is het nog actief op 3 fronten. In de competitie is PSG weer weggelopen van de rest, maar Monaco staat maar op 3 punten van een CL-plaats. Het werd ook groepswinnaar in de Europa League, waardoor het zeker is van de 1/8e finales. En het speelt nog in de beker. Heel anders dan wat het bij Club Brugge was geworden, is het een mooi nieuw verhaal voor Clement bij Monaco. (lees voort onder de "lees ook")

Internationale toptrainer om de next level te bereiken