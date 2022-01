Paul Herygers: "Mijn BK-podium? Van Aert, Iserbyt, Sweeck"

Deze week zijn er nog de crossen in Gullegem en Herentals maar die van het kerst- tot het nieuwjaarsweekend hebben Paul Herygers al heel wat geleerd voor het BK op 8 en 9 januari in Middelkerke. Onze cocommentator ziet zondag Van Aert, Iserbyt en Sweeck op het podium staan. "En bij de vrouwen kan Sanne Cant nog vele jaren het BK winnen."

In Hulst zondag streed Eli Iserbyt lang tegen winnaar Tom Pidcock. Kan hij dat zondag ook tegen titelverdediger Wout van Aert? "Zoals hij nu voor de dag komt, kan dat. Het vaatje geraakt niet leeg bij Iserbyt", zegt Herygers.



"Natuurlijk is er op het BK in Lombardsijde een parcours met zand. Misschien gaat dat hem parten spelen, maar aan zijn vormpeil zal het niet liggen. Hij is gewapend voor het hoogste niveau."



Wie kiest om vroeg in het seizoen goed te zijn, krijgt vaak een dipje rond de kampioenschappen. Maar Iserbyt blijft van Amerika tot nu maar doorstomen. Hij eindigde op Nieuwjaar 3e in Baal en in Hulst 2e.



"Er liggen kansen voor hem. Als we Pidcock, Van Aert en Van der Poel schrappen blijft hij de zeges opstapelen. Hij is vaak de betere van het lot van de renners tegen wie hij sinds het begin van het seizoen rijdt."



"Hij is in alle geval klaar en moet zich niets verwijten. De Wereldbeker is ook al binnen. Laat hem daar maar van genieten en de handschoen opnemen tegen Van Aert en zijn ploegmaat Laurens Sweeck."

Iserbyt voor Pidcock.

"Sweeck rijdt belabberd seizoen, maar krijgt parcours op zijn maat"

Met Sweeck noemt Herygers een kampioenschaps- én zandrenner. Want op basis van de resultaten van de voorbije weken hoort hij niet meteen bij de favorieten. Bij het team weten ze ook niet goed wat er aan de hand is.



Herygers: "Ik noem hem toch wel. Ik zie Sweeck in bepaalde crossen waar hij zelfs niet thuishoort in de top 5, top 6 toch wel opduiken en tegenspartelen. Dat wil zeggen dat hij zijn grenzen aan het aftasten is en alles op alles gaat zetten voor het kampioenschap." "Je kunt er niet onderuit dat hij een belabberd seizoen rijdt, maar je moet oppassen voor de mannen die nog iets te bewijzen hebben. Het gebeurt ook niet elk jaar dat je een parcours vindt dat op je lijf geschreven is. Voor Laurens is dit er een. Ik ga zondag voor een podium met Van Aert, Iserbyt en Sweeck."

Laurens Sweeck.

"Cant kan nog vele jaren het BK winnen"

Bij de vrouwen zaterdag is het uitkijken naar het eerste BK van de genaturaliseerde Française Marion Norbert-Riberolle, die vrijdag haar 23e verjaardag viert.



Norbert-Riberolle won in 2020 het Franse kampioenschap bij de elite en werd vicewereldkampioen bij de beloften. In 2021 verwierf ze de Belgische nationaliteit.



"Dat zij zaterdag meteen wint, is iets tekort door de bocht", meent Herygers. "Lombardsijde is zand en zand is nog altijd een deel van Cant. Zij blijft wel van het podium in de andere crossen, maar dit is een BK."



"Ik vrees dat het nog verschillende jaren zal duren dat zij kampioen van België kan worden. Dat is triest om te zeggen. Niet voor haar, begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon spijtig dat we geen opvolging hebben."



Alicia Franck kan met de fiets rijden, maar de regelmaat ontbreekt. Paul Herygers

Wat dan met Alicia Franck, die was 10e in Hulst, Cant 20e? "Op basis van wat we in Hulst zagen, zou ze een bedreiging kunnen vormen. Maar de regelmaat ontbreekt. Ik kan niet van haar zeggen dat je er een huis op kunt bouwen."



"Ze kan met de fiets rijden en ze kan verrassen. Maar tegen een Cant die de laatste weken een paar keer geweldig voor de dag is gekomen... Die kan zich nog een keer opladen."



De Lotte Kopecky van dit jaar in het veld is een andere als die van vorig jaar, toen ze in Meulebeke verrassend BK-zilver pakte achter Cant. "Kopecky is een geweldige griet, maar niet gemaakt voor dit werk. Ik geef ze de prijs van het meeste lef om ook in Hulst mee te doen, maar al dat draaien en keren is niets voor haar."