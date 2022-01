Noor Vidts in Sporza Thuismatch: "Ooit wou ik als Belgian Cat naar Spelen"

Vidts: "Ik vind het positief om in de schaduw van Nafi te staan"

Heeft ze soms het gevoel dat ze in de schaduw staat van Thiam? "Ik vind het positief dat de aandacht naar haar gaat. Zo kan ik mijn eigen ding doen. Of we vriendinnen zijn? Neen. Mensen vragen dat vaak. Op de wedstrijden is onze band wel goed, maar we praten over koetjes en kalfjes."

Ziet ze zichzelf ooit Nafi Thiam kloppen? "Op dit moment als zij op haar best is? Neen. Maar ze is al geklopt dus wie weet. Ik doe mijn ding en probeer mezelf te kloppen."

Dan wordt Noor Vidts een vaste kandidaat voor medailles? "We zullen zien. Ik denk daar niet te veel over na. Enerzijds om de druk van buitenaf af te houden, maar ik ben ook meer bezig met het proces dan met het resultaat. Dat vind ik leuk. Ik denk na over wat ik kan verbeteren en hoe. Het resultaat komt dan vanzelf."

Vroeger had je in het basketbal geen ploeg om naar op te kijken. Ik dacht dat het in die sport onmogelijk was om naar de Spelen te gaan.

Noor Vidts heeft wel een heel goede band met een andere olympiër: Heleen Nauwelaers, de Belgian Cat. "Het was vrij uniek dat we daar met twee op de Spelen stonden. We zijn goeie vriendinnen. Vroeger hebben we nog tegen elkaar gebasketbald, maar de band is er vooral gekomen tijdens onze studies bio-ingenieur."

Vidts heeft dus een verleden in het basket. "Ik speelde bij de cadetten in Boom, als forward. Daar werden we kampioen van Vlaanderen. Maar ik zat toen ook al in de topsportschool atletiek."

Was er ooit een kans dat Vidts als basketbalster naar de Spelen geweest was? "Ja, die was vrij groot. Als de Cats in mijn tijd ook al zo goed gepresteerd hadden dan had ik waarschijnlijk wel doorgezet. Nu hebben speelsters een ploeg om naar op te kijken. Je ziet dat je ergens naartoe kan groeien."

"8 jaar geleden was dat niet zo. Ik dacht dat ik als basketbalster nooit naar de Spelen zou kunnen. Toen heb ik mijn keuze gemaakt."

"Ik volg de Cats nu nog en soms ga ik nog naar mijn oude ploeg kijken. Maar ik heb me mijn keuze nog niet beklaagd. Na mijn carrière kan ik nog opnieuw gaan spelen."