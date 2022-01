Luister naar deel 2 van eindejaarsspecial van De Tribune met Courtois, Wuyts en George

Imke Courtois mag deel 2 van deze special openen en kiest als een van de analisten tijdens het voorbije EK voor het akelige moment van Christian Eriksen. Ook de Olympische Spelen waren voor haar een hoogtepunt.

Michel Wuyts kon als wielercommentator uiteraard niet voorbij aan het WK in eigen land. Voor zijn tweede moment trekt Wuyts de turnzaal in. Ook hij heeft genoten van de gouden medaille van Nina Derwael.

Michèle George schitterde afgelopen zomer zelf op de Paralympische Spelen. De amazone pakte twee keer goud en dat was uiteraard haar persoonlijk moment van het jaar. Er was ook eremetaal voor de Belgische ploeg op de Olympische Spelen. En ook dat was voor George een hoogtepunt.