Kim Huybrechts blikt vooruit op finale WK darts: "Het wordt hard tegen hard"

3 weken lang vrolijkten de beste darters de donkere winteravonden op met ninedarters, 180's en bloedstollende duels. Van de Belgen raakte Kim Huybrechts het verst: in de 3e ronde boog hij nipt het hoofd tegen Gerwyn Price. Samen met Huybrechts blikken we vooruit op vanavond. "Het toeval wil dat ik beide finalisten 2 maanden gelegen nog allebei heb verslagen op de World Series Finals," vertelt Huybrechts. "Ik ken beide finalisten dus meer dan goed." "De finale wordt een clash tussen oud en jong. Het is ook een clash tussen twee verschillende stijlen: Michael Smith gooit snel en Peter Wright gooit traag." "Wint de snelle vlotte speler die de triples raakt met zijn ogen dicht (Smith)? Of haalt de speler het die heel geconcentreerd is op zijn pijlen en op zijn worp (Wright)? Het wordt heel interessant om naar te kijken."

Over Peter Wright: "Hij kwam me helpen toen ik een dipje had"

Peter Wright veroverde 2 jaar geleden al eens een wereldtitel. Is de 51-jarige Schot als persoon even flamboyant als zijn kapsel?



"Eigenlijk is hij volledig het tegenovergestelde als persoon. Wright is een heel rustige en kalme mens. Iemand die veel positieve woorden heeft voor zijn tegenstanders. Als Wright je mag, dan helpt hij je ook." Dat heeft Huybrechts aan den lijve ondervonden. "Toen ik een hele tijd een dipje had, is Wright zelf naar me toegekomen om me raad te geven. Ik vind hem eerlijk gezegd een fantastisch mens." "Wright behoort nu al bijna tot de grootsten uit de dartsgeschiedenis. Met zijn uiterlijk heeft hij op zijn eentje duizenden fans naar dartslocaties gelokt." Naast zijn kapsel zijn ook de pijlen van Wright een verhaal op dit WK. "Hij verandert heel vaak van pijlen. Dat is een beetje zoals een voetballer die van schoenen wisselt."



"Wright heeft thuis honderden setten aan pijlen. Hij zoekt naar de perfectie in zijn pijlen en test er daarom heel veel uit."



"Maar ik denk dat hij vanavond wel met zijn vertrouwde gouden setje zal spelen."

Peter Wright telt al 1 wereldtitel.

Over Michael Smith: "Het is een mentale kwestie bij hem"

Wrights tegenstander Michael Smith staat vanavond voor de 2e keer in een WK-finale. In 2019 boog hij het hoofd voor Michael van Gerwen.



"Smith is een topspeler, dus zijn finaleplek is geen verrassing. Maar zelf had ik hem niet in de finale verwacht. Want door de loting moest Smith voorbij Clayton en Price, 2 topfavorieten."

"Als Smith wereldkampioen wordt, zou dat dus zeker oververdiend zijn. Niet alleen door zijn moeilijk parcours, maar ook door zijn hoge gemiddelde scores." "Smith is een speler die snel gooit. Als de triples en doubles vallen bij dat soort spelers, dan zijn die onklopbaar. Maar als die triples en doubles niet vallen, dan zijn ze gemakkelijker te verslaan dan iemand die met een rustiger tempo gooit."



Smith staat al jaren te boek als een heel groot talent. Alleen heeft de 31-jarige Engelsman het moeilijk om zich te manifesteren. Hoe komt dat?



"Het is een mentale kwestie bij hem. Smith heeft nog nooit een major gewonnen. Hij kan het niet goed verwerken dat slechtere spelers dan hij wel al een major op zak gestoken hebben."



"Als Smith deze mentale stap kan zetten, dan kan hij de volgende jaar ook domineren in de majors."

Michael Smith staat voor de 2e keer in een WK-finale.

De pronostiek van Huybrechts: