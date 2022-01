Het werk van Clement in Monaco: "Aansluiten bij PSG en jongeren doen openbloeien"

En ook Cercle zit er voor iets tussen. "Paul Mitchell is sportief directeur bij Monaco en bij Cercle. Hij kon het daar dus goed opvolgen in Brugge."

"Dat is toch opgevallen en bijgebleven. Vorig jaar was er al die match tegen Real Madrid en begin dit seizoen dan de prestaties tegen PSG en Leipzig. En de twee besturen kennen elkaar ook goed. Vorig jaar heeft Monaco nog Krepin Diatta gehaald."

Het is toch enigszins opvallend dat een club als AS Monaco bij Philippe Clement uitkomt. Hoe is dat gebeurd? "Ze volgen hem al een tijdje, denk ik", vertelt Sirik Geffray. "En dan niet zozeer zijn prestaties in de Jupiler Pro League, maar wel in de Champions League."

Paul Mitchell is sportief directeur bij AS Monaco en Cercle. Hij kan het dus allemaal goed volgen in Brugge.

"Clement moet de jongere spelers daar ook beter omkaderen"

Bij Club moest Clement alles winnen in eigen land, wat wordt zijn opdracht bij Monaco? "De club wil zo snel mogelijk weer naar de top gaan. Het stond daar een aantal jaar geleden met een landstitel en de halve finales in de Champions League. Het wil snel weer aansluiten bij PSG. In juni 2020 is daarom Paul Mitchell al overgekomen van Leipzig."

"En hij moet er dit seizoen weer op het podium eindigen. AS Monaco staat nu 6e, op 4 punten van plek 2. Maar de club moet dit seizoen Champions League halen. De club is ook nog actief in de Europa League dus er is genoeg werk."

Wat AS Monaco ook aangesproken zou hebben, zijn de people management skills van Clement. "Hij moet de jongeren die het vorig seizoen zo goed deden opnieuw beter omkaderen. Onder Kovac hebben die niet de juiste progressie gemaakt. Hij was heel streng. En Clement kan dat, dat hebben we in België gezien. De Ketelaere is het meest recente voorbeeld, maar daarvoor deed die het ook met Kossounou, Maehle, Malinovski, ... Hij tilt die jonge spelers naar een hoger niveau."

"Clement is ook een trainer die voor een goeie sfeer kan zorgen in een groep. Dat is nodig in Monaco want met Kovac klikte het niet zo goed. Dat is ook een beetje de reden van zijn ontslag. Sportief ging het niet zo slecht, hij verloor maar 1 van zijn 11 laatste matchen in 2021. Ergens was het ontslag dus een verrassing."