Club Brugge gaat voor Nederlander Alfred Schreuder als nieuwe coach

Club Brugge moest snel schakelen na het nakende vertrek van Philippe Clement naar AS Monaco. Blauw-zwart kwam in zijn zoektocht naar een opvolger uit bij de Nederlander Alfred Schreuder, schrijven onder meer vooraanstaande Nederlandse bronnen als NOS en Voetbal International.

Schreuder zat sinds oktober zonder werk. Toen werd hij bedankt voor bewezen diensten door Barcelona. Hij was er assistent van hoofdcoach Ronald Koeman, die weg moest. Ook bij Ajax en Hoffenheim vervulde hij eerder in zijn carrière al de rol van assistent. Hij stond Erik ten Hag bij in het seizoen 2018-2019 dat de Amsterdammers furore maakten in de Champions League.

Maar de 49-jarige trainer heeft ook ervaring als T1. Zo was hij aan de slag bij Hoffenheim. Hij volgde daar in 2019 Julian Nagelsmann op. Na iets minder dan een jaar zat zijn tijd er daar op. Zijn korte periode als hoofdcoach bij Twente in 2014-2015 was niet erg succesvol.

Nu neemt Schreuder, ex-middenvelder van RKC, NAC, Feyenoord, Twente en Vitesse, dus zo goed als zeker de touwtjes in handen bij Club Brugge. Het wordt zijn eerste passage in ons land.

De opdracht is duidelijk: de dubbel. Club Brugge strijdt nog mee in de beker en het wil uiteraard zijn landstitel verlengen. Schreuder zou in de loop van de week aansluiten op het trainingskamp van Club in Spanje.