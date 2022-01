Chris Froome moet voorbereidingen pauzeren door knieblessure

"De laatste 10 dagen heb ik veel pijn aan de buitenkant van mijn knie tijdens het trappen", vertelt Froome op zijn Youtube-kanaal. "Misschien heb ik iets te hard willen pushen de voorbije dagen."

Froome is na een zware val in de Dauphiné van 2019 niet meer op zijn oude niveau geraakt. Zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation na zijn vertrek bij Ineos was een ontgoocheling. De 4-voudige Tourwinnaar raakte niet verder dan de 133e plek in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk.

"Ik weet echt niet wanneer ik mijn eerste wedstrijd rijd", zegt hij. "Deze problemen zullen zeker voor problemen zorgen. Misschien was ik nog niet klaar voor deze inspanningen."

Froome droomt nog altijd van een 5e eindzege in de Tour.