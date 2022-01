Ex-Anderlecht-speler Trezeguet is al enkele jaren een smaakmaker bij Aston Villa, maar aan zijn actie in de slotfase tegen Brentford zat toch maar een vreemd smaakje. Bijzonder opzichtig probeerde hij een strafschop te versieren, waarbij hij neerging alsof hij geraakt werd door een scherpschutter in het publiek.