25 jaar geleden was laatste Elfstedentocht, morgen vanaf 5.07 u integraal op NOS

Henk Angenent, de spruitjesboer uit Woubrugge, klopte in 1997 Erik Hulzebosch in een sprint met zijn vijven.



Sindsdien wilde Koning Winter niet meer mee om het spektakel langs 11 Friese steden met start en aankomst in Leeuwarden te kunnen organiseren. Dus moet het op een andere manier.



Op 4 januari, morgen/dinsdag exact 25 jaar geleden, besteedt de Nederlandse omroep NOS alle aandacht voor de laatste Elfstedentocht.



Diehards kunnen de tocht integraal volgen vanaf 5.07 u. 's ochtends op NOS.nl vanaf de eerste meters aan de Zwettehaven in Leeuwarden tot aan de finish op de Bonkevaart.



Ook op tv heeft de NOS aandacht voor de barre tocht. De eerste 2 uren worden in hun geheel uitgezonden, daarna is er elk uur een Elfstedenjournaal.



Angenent finishte om 12.19 u. Maar het stopt dan nog niet. De livestream toont ook de beelden van de toertocht én na 21 u. ook nog beelden van schaatsers die moe maar voldaan de streep halen.



Schaatsliefhebbers, ook Belgische, weten waarnaartoe.