Na 72 uur vol commotie: hoe moet het nu verder met Romelu Lukaku bij Chelsea?

Na heel wat uitslaande brandjes is het tijd om de schade op te meten. Heeft Romelu Lukaku na zijn bijzonder ongelukkige interview nog een toekomst bij Chelsea? Of duwt trainer Thomas Tuchel hem straks richting de exit? En wat valt de Rode Duivel nu eigenlijk te verwijten? Op zoek naar antwoorden met Premier League-expert Tim Wielandt.

Vorige week nog bejubeld om zijn goal, nu in een storm door zijn woorden. Romelu Lukaku heeft zich door een (gedateerd) interview bij het Italiaanse Sky in een benarde situatie geparkeerd bij Chelsea. Een gesprek dat de plooien moest gladstrijken met de tifosi van Inter na zijn vertrek, heeft voor scheuren gezorgd bij zijn huidige werkgever. Door creatief knip-en-plakwerk bij enkele "teasers" ging alle context van Lukaku's goedbedoelde woorden verloren. Het kwaad was geschied. Op sociale media gaat tegenwoordig geen enkele voor interpretatie vatbare quote ongestraft voorbij. Fans van Chelsea keerden zich massaal tegen de Rode Duivel. Uitspraken zoals "er zijn maar drie absolute topclubs: Barça, Real en Bayern" en "had Inter me een nieuw contract aangeboden, deden we dit interview in Milaan" vielen slecht bij de achterban. "Nochtans vind ik het allemaal geweldig uit de context getrokken", oordeelt commentator Tim Wielandt, kenner van het Engelse voetbal. "Ik heb nog eens naar de bewuste passages gekeken: als professioneel voetballer kan je volgens mij weinig betere dingen zeggen. Het is belachelijk waar ze bij Chelsea een probleem van maken. Je mag toch wel uitspreken dat je ooit graag terugkeert naar Inter?"

Passanten bij Chelsea

Over het kanaal zagen heel wat analisten dat anders. Graeme Souness trok op de Engelse televisie hard van leer: "Lukaku was gefrustreerd dat hij na zijn blessure niet meteen terugkeerde in de basis en is toen met die onzin op de proppen gekomen. Het is totaal respectloos en beschadigt de club enorm." Vraag is nu of Lukaku daar blijvende gevolgen van zal dragen. Vandaag heeft de spits een gesprek met Tuchel om de situatie uit te klaren. Wielandt vermoedt dat de Duitse trainer het brandje niet nog wat meer zal willen aanwakkeren.

Overal waar Tuchel komt, botst hij op een bepaald moment met andere individuen. Tim Wielandt

"Voor mij was de niet-selectie van Lukaku al dwaas - hij had het ook op een andere manier kunnen oplossen. Je kunt ook een punt maken door je topspits op de bank te zetten, hé. Op deze manier maak je de schade nog wat groter. Al is die sowieso niet onherstelbaar. Lukaku heeft nog steeds een toekomst in Londen. Dit was gewoon een pijnlijk moment." "Bovendien is een coach bij Chelsea steeds een passant. Wie geen succes meer boekt - zelfs na een roemrijk verleden - vliegt op de straatstenen. Het overkwam eerder al José Mourinho en een legende als Frank Lampard", aldus Wielandt, die Tuchel overigens niet voor de eerste keer in een conflict ziet belanden. "Bij Mainz is hij in ruzie vertrokken en ook in Dortmund had hij ambras met de helft van de ploeg. Tijdens zijn periode bij PSG was dat niet anders met technisch directeur Leonardo en vedette Mbappé. Overal waar Tuchel komt, botst hij op een bepaald moment met andere individuen."

Professionele fout