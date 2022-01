Genk en STVV schrappen winterstage in Spanje door omikron, ze blijven gewoon thuis

Genk en STVV handelen uit voorzorg. Vicekampioen Genk zou naar Benidorm gaan. "Met de explosieve toename van besmettingen met de omikronvariant in heel Europa en daarbuiten wil de club geen enkel onnodig risico nemen", luidt het bij de negende in de stand. Genk blijft gewoon in Genk.



Net zoals STVV in Sint-Truiden blijft en dus niet naar de Spaanse zon in Pinatar. "Door de verspreiding van omikron hebben we besloten om de stage in Pinatar te annuleren om onze spelers, staf en hun families te beschermen", gaat de veiligheid en gezondheid voor.





Genk speelt op 16 januari thuis tegen Beerschot, STVV gaat op 15 januari op bezoek naar Club Brugge.