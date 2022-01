Een zeldzame kans: Clement pas 6e Belgische trainer in grote competitie

Raymond Goethals

Een pionier. Trok na successen in België naar Bordeaux, dat hij vanuit de gevarenzone naar een 6e plek leidde. Bijna tien jaar later keerde "De Tovenaar" terug naar de wereldberoemde wijnstreek. Opnieuw met succes: hij werd vice-kampioen achter Marseille - meteen ook zijn volgende bestemming. Bij l'OM was Goethals de auteur van één van de meest glorierijke hoofdstukken uit de clubsgeschiedenis, met twee landstitels en de Europacup I.

Magie in Marseille: "Raymond Goethals is de beste Belgische voetbaltrainer...

Georges Heylens

Na zijn titel van "Trainer van het Jaar" in 1984 bij Seraing trok Georges Heylens naar het Franse Lille. De voormalige smaakmaker van Anderlecht stond maar liefst 189 wedstrijden aan het roer bij de Noord-Franse club. Hij coachte er onder meer landgenoten Erwin Vandenbergh en Philippe Desmet. Heylens parkeert Lille elk seizoen in de middenmoot.

Eric Gerets

Na landstitels bij Lierse, Club Brugge en PSV ging het trainersavontuur van Eric Gerets richting Duitsland. Bij FC Kaiserslautern had "De Leeuw" een goed jaar de touwtjes in handen. Na zijn ontslag kreeg Gerets bij Wolfsburg een nieuwe kans in de Bundesliga. De Belgische succescoach bracht de Volkswagenstad in vervoering door enkele weken aan de leiding te staan, maar eindigde uiteindelijk 9e. Een conflict met manager Thomas Strunz leidde tot zijn vertrek.

In 2007 werd Gerets de eerste Belgische coach die in twee van de G5-landen trainer was. Zijn periode bij Marseille wordt een voltreffer - de legendarische Rode Duivel leidt Marseille van een degradatieplek naar plaats drie.