DeMar DeRozan schrijft NBA-geschiedenis met 2e buzzer beater in 2 dagen

De buzzer beater van DeMar DeRozan tegen de Indiana Pacers op oudejaar was al spraakmakend, maar met een tweede buzzer beater op een rij gaat de 32-jarige shooting guard nog wat vlotter over de tongen in de VS.

Toen Chicago op enkele seconden van het einde 2 punten in het krijt stond tegen de Wizards was er niemand bij de Bulls die eraan twijfelde dat de bal zo snel mogelijk naar DeRozan moest. Washington deed het op papier goed door de sterspeler van Chicago naar de hoek te drijven, maar zelfs dat was geen probleem.

DeRozan is de eerste speler die twee dagen na elkaar kan uitpakken met een buzzer beater. Larry Bird deed het in 1985 voor de Celtics ook al eens 2 matchen op een rij, maar toen zat er een rustdag tussen.

"Ik kan niet goed uitmaken of ik droom of dit echt is", zei DeRozan na de match. "Ik deins er niet voor terug om de bal op te eisen op de belangrijke momenten. Ik ben er klaar voor."

Door zijn sterke prestaties bij de Bulls - hij eindigde de avond met 28 punten - wordt DeRozan nu plots zelfs genoemd als kandidaat voor de MVP-trofee dit seizoen, al lijkt Steph Curry nog altijd ruim de topfavoriet voor die bekroning. In het klassement doet Chicago in ieder geval een goeie zaak. Het leidt wat steviger in het Oosten.