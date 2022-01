Chelsea straft Lukaku met niet-selectie in topper, berichten naar ex-ploegmaat gooien olie op vuur

Eerst leek het er nochtans op dat de Duitse trainer de uitspraken van Lukaku wel kon kaderen. Hij vond het "een onnodige afleiding", maar voegde er wel meteen aan toe dat "we er ook niet meer van moeten maken dan het is. Het is makkelijk om enkele uitspraken uit hun context te trekken, terwijl het eigenlijk niet zo erg is en niet wat je bedoelt."

Het is te groot geworden. We moeten onze voorbereiding beschermen.

Op de clubwebsite verdedigde Tuchel zijn keuze om Lukaku uit de selectie te laten: "We hebben twee keer gesproken en Romelu deed dat eveneens met de sleutelspelers. Nadien realiseerden we ons dat de zaak te groot en te luid geworden is, te dicht bij de match is. We moeten onze voorbereiding beschermen. Het was een moeilijke beslissing, maar eentje die genomen moest worden."