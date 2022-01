Brand neemt het op voor gehinderde Alvardo: "Los probleem van gedubbelden eens écht op!"

In de GP Sven Nys gingen Lucinda Brand en Ceylin Alvarado nek aan nek de laatste ronde in. Brand nam in de finale opnieuw een kleine voorsprong, maar een laatste comeback van Alvarado werd in de kiem gesmoord toen ze door enkele achterblijvers werd opgehouden.

"Hey, UCI, wanneer gaan jullie dit probleem eindelijk eens oplossen?", vraagt Brand zich een dag later op twitter af. "Waarom kunnen gedubbelde rijders het resultaat van een wedstrijd beïnvloeden? Dit heeft gisteren helaas de koers van Ceylin verknald."

"Het gaat niet om deze specifieke renster, want dit gebeurt elke week. Ik heb vorig jaar al contact met jullie opgenomen en heb toen zelfs een oplossing aangedragen. Misschien kunnen jullie mijn suggestie om ook de materiaalpost te gebruiken voor de 80%-regel (om rijders uit de koers te halen als ze te ver achterliggen)."

"Het voelt oneerlijk dat ik door UCI-commissarissen op de vingers word getikt als ik het nummer op mijn arm verkeerd draag, maar dat de echte problemen genegeerd worden."

"We moeten dit samen oplossen. Ook wij als renners en de staf dragen hier verantwoordelijkheid. Laat ons eraan denken om "uit de weg te gaan" als je gedubbeld wordt. Niemand wil toch een koers verpesten?"