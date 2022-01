Sportief behoort Jumbo-Visma al een aantal jaar tot de top van de koers, maar met zijn nieuwe service course - zeg maar de werkplaats en kantoren - heeft de Nederlandse ploeg nu ook structureel een stap vooruit gezet. In een filmpje neemt Jumbo-Visma (dat ook een schaatsteam heeft) ons mee doorheen de nieuwe gebouwen in 's-Hertogenbosch.