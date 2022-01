Wereldkampioen Price werpt 9-darter, maar mist matchdarts, sterke Smith profiteert

De ninedarter van Price

Smith grijpt Price bij de keel

De cijfers vooraf spraken in het voordeel van Gerwyn Price en The Iceman was er ook op gebrand om zijn wereldtitel te verlengen. Maar Smith, de nummer 9 van de wereld, is op dreef.



Het was hard tegen onzacht. Price won set 1 met een gemiddelde van bijna 110, Smith kwam tot dik 106. De Engelsman nam vlot de bovenhand in set 2 in amper 4,5 minuut.



Smith gooide Price zoek met stevige topscores (16 180's tegenover 6) en hoge gemiddeldes, maar Price is niet voor niets nummer 1 en hield zichzelf steevast in de match.



Onder meer met een ninedarter in de 2e leg van set 4. Hij gooide voor het eerst op tv met het minimum van 9 worpen zijn leg uit, zijn vreugde was dan ook enorm.



Het was bovendien de derde ninedarter op dit WK, een primeur in de WK-geschiedenis. Eerder deze editie gooiden Willie Borland en Darius Labanauskas (tegen Mike De Decker) een "perfect leg".



Smith applaudisseerde, maar was niet onder de indruk en gooide er meteen een 180 tegenaan in het volgende leg. Hij pakte de set en bracht Price aan het wankelen.