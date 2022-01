WB slopestyle: Evy Poppe (17) wordt 6e in finale, Sebbe De Buck 5e

Calgary was de eerste van zes wereldbekermanches in het snowboarden. Poppe is nog maar 17, maar wel de wereldkampioene bij de juniores van 2021.



Ze haalde gisteren in de kwalificaties de zesde plaats en dat herhaalde ze vandaag. Poppe kreeg een waardering van 60.90 punten voor haar 1e run. Haar 2e run leverde na een val slechts 32.93 punten op.



De zege was voor de Japanse Kokomo Murase (77.58), voor haar landgenote Miyabi Onitsuka (77.18) en de Canadese Laurie Blouin (75.73).



De Buck ging als tweede naar de finale na de kwalificaties. In zijn eerste run haalde hij 79.80 punten, in de tweede 70.86. Daarmee eindigde hij vijfde. De Canadees Sébastien Toutan triomfeerde met 86.86 punten, voor de Noor Mose Roiseland (84.50) en de Amerikaan Luke Winkelmann (83.20).