Thibau Nys doet het weer op "zijn" Balenberg: "Dit is de bevrijding"

Thibau Nys reed lange tijd een anoniem seizoen in het veld, maar afgelopen donderdag in Loenhout was het dan toch eens bingo. Toen al gaf de jonge Nys aan dat hij om onverklaarbare redenen niet eerder in het stuk was voorgekomen.

In Baal bevestigde Nys zijn herwonnen vorm op een parcours waar hij elk hoekje en kantje als zijn broekzak kent. In 2019 en 2020 won hij er bij de junioren, vorig jaar moest hij noodgedwongen bij de profs starten, maar dit jaar was het weer prijs bij de beloften.

"Dit is de bevestiging van mijn prestatie in Loenhout", zegt Nys. "Ik ben ongelooflijk blij dat het er nu wel uitkomt, want het was heel frustrerend dat het niet lukte. Maar dit is een bevrijding. Ik heb net op tijd de klik gemaakt."

Bondscoach Sven Vanthourenhout liet in de krant nog optekenen dat Nys met zijn vormpeil geen zekerheid is voor een WK-selectie. "Tot voor Loenhout begreep ik dat perfect, dat had ik zelf ook zo gezegd. Maar vandaag heb ik laten zien dat ik een selectie verdien."