Monaco wuift Kovac officieel uit, weg voor Clement ligt open

Monaco deelde Kovac donderdag al zijn beslissing mee, ook toen al klonk de naam van Clement. De Monegaskische club wilde evenwel eerst het adieu van Kovac officialiseren voor het iets over zijn opvolger wou communiceren.



Het tijdperk van de Kroaat is nu definitief voorbij in Monaco, begint dat van Clement? Volgens de toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe wordt de coach van Club Brugge een van de komende uren aangesteld. Clement zou 3 assistenten mogen meenemen.



Voor de 47-jarige kampioenenmaker van Genk (2019) en Club Brugge (2020, 2021) kan het het eerste avontuur buiten de landsgrenzen worden. Monaco, momenteel zesde in de stand, wil naar de Champions League, daarvoor is de top 3 nodig.



Voorlopig neemt Stéphane Nado, coach van het 2e team, de rol van Kovac over. Morgenavond speelt Monaco in de beker tegen Quevilly-Rouen.