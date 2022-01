Lucinda Brand zit met Amy Pieters in/op haar hoofd

Amy Pieters vecht in een ziekenhuis in Spanje al meer dan een week voor haar leven na een noodlottige valpartij tijdens de trainingsstage. De hele wielerwereld hoopt op een goeie afloop. In Baal zaten heel wat van haar collega's dan ook met Pieters in hun hoofd.

"Wat je mij mag toewensen? "Een goeie gezondheid, maar niet alleen voor mezelf, maar zeker ook voor mijn goeie vriendin die nu in Spanje ligt", zegt Lars van der Haar. "Laat ons hopen dat het goed afloopt."

Lucinda Brand stak Pieters een hart onder de riem met een speciale helm met het opschrift Amy in roze letters. Brand en Pieters waren op het afgelopen WK in Leuven nog ploeggenoten bij Nederland.