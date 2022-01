Brand barst in tranen uit om Amy Pieters: "Zege is nu helaas niet belangrijk"

Amy Pieters vecht in een ziekenhuis in Spanje al meer dan een week voor haar leven na een noodlottige valpartij tijdens de trainingsstage. De hele wielerwereld hoopt op een goeie afloop. In Baal zaten heel wat van haar collega's dan ook met Pieters in hun hoofd.

In het geval van Brand was dat zelfs bijna letterlijk, want de wereldkampioene had haar vaste regenbooghelm ingeruild voor een exemplaar dat bovenaan Amy las in roze letters (met een hartje voor de letter m).

Toen interviewer Christophe Vandegoor haar na de wedstrijd vroeg wat deze zege voor haar betekende, werd Brand plots overmand door emoties. "Dit is een hele moeilijke tijd. Het is supermooi om te winnen, maar helaas is dit niet belangrijk."

"Mijn gedachten gaan heel vaak naar daar, naar haar familie. Ik hoop dat ze hier toch een beetje kracht uithalen", zei Brand, waarna ze nog een pakkende knuffel kreeg van nummer 2 Alvarado.

Ook Lars van der Haar dacht in Baal aan zijn landgenote. "Wat je mij mag toewensen? "Een goeie gezondheid, maar niet alleen voor mezelf, maar zeker ook voor mijn goeie vriendin die nu in Spanje ligt", zegt Lars van der Haar. "Laat ons hopen dat het goed afloopt."