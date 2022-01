Arsenal-fans bekogelen matchwinnaar Rodri: "Gefrustreerd met het resultaat"

Minuut 94: Rodri werkt de winnende goal in doel. De Spanjaard gaat uit de bol, ontdoet zich van zijn shirt en schreeuwt het uit. De fans van Arsenal? Die konden dat moeilijk slikken en gooiden met alles wat ze in hun handen kregen.

De actie van de thuissupporters zorgde voor wat ophef, toch laat de middenvelder van City dat niet aan zijn hart komen.

"We hadden het moeilijk in de eerste helft", zei hij na de wedstrijd. "In de tweede helft kwamen we meer in ons spel. Ik moet zeggen dat Arsenal een sterke partij speelde, maar wij toonden de mentaliteit van een kampioen."