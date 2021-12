Tuchel verrast door uitspraken Lukaku: "Ik zie hem niet ongelukkig, integendeel"

We vinden het uiteraard niet leuk, want het veroorzaakt ophef die we kunnen missen.

In zijn wekelijkse persbabbel deed coach Thomas Tuchel de uitspraken af als "een onnodige afleiding". "We vinden het uiteraard niet leuk, want het veroorzaakt ophef die we kunnen missen", zei de Duitser.

"Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het eigenlijk is. Het is heel gemakkelijk om enkele uitspraken uit hun context te trekken, zinnen in te korten en ronkende titels te maken, terwijl het eigenlijk niet zo erg is en niet wat je bedoelt."

Volgens Tuchel oogt Lukaku niet ongelukkig op training. "Ik zie hem niet ongelukkig. Ik voel zelfs het tegenovergestelde. Je ziet het niet in zijn dagelijkse werk en in zijn gedrag op training."

Toch zal het interview nog een staartje krijgen. "We zullen het achter gesloten deuren bespreken", aldus Tuchel. "Het wordt een open gesprek. Verder geef ik geen commentaar meer."